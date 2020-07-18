18 Temmuz 2020, Cumartesi

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Sivasspor Gençlerbirliği maçına hazır

Sivasspor Gençlerbirliği maçına hazır
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

ligi 3. sırada bitirme adına yarın sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Geride kalan 32 hafta sonunda Sivasspor 57, Gençlerbirliği 36 puan topladı.

, sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında sezonun kendi evindeki son maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen son antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Demir Grup Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Fenerbahçe 1-2 Sivasspor l MAÇ SONUCU

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