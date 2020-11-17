Son dakika: Sivasspor'dan corona virüsü açıklaması! 1 futbolcu...

Süper Lig'de corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Galatasaray'ın ardından Sivasspor'da da 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sivasspor sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde 1 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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