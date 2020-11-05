Sivasspor Karabağ karşısında siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Avrupa Ligi’nde hem ülke puanı hem de iddiasını sürdürmek için Azerbaycan ekibini yenmek zorunda olan Sivasspor'da Rıza Çalımbay, “Karabağ maçı final niteliğinde” dedi. İşte Sivasspor ve Karabağ'ın muhtemel 11'leri..

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sivasspor, bugün saat 20.55'te beIN SPORTS 1'den yayınlanacak kritik maçta, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk ediyor. Kendisi gibi ilk iki maçından puansız ayrılan rakibini yenmek isteyen Yiğidolar'da kırmızı kart cezalısı Camara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano, forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER



SİVASSPOR: Samassa, Barış, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode



KARABAĞ: Şahruddin, Qarayev, Mammadov, Hüseynov, Medine, Patrick, Romero, Zoubir, Ozobic, Guerrier, Kwabena



MİLLİ MAÇ GİBİ MAÇ

Villareal'e deplasmanda 5-3, evinde de Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 kaybeden temsilcimizde teknik direktör Rıza Çalımbay, Karabağ karşısında ülke puanının da önemine değinerek mutlak galibiyet hedeflediklerini vurguladı. Çalımbay, "Avrupa kupalarında kötü oynadığımızı kabul etmiyorum. İyi oyunu skora yansıtmalıyız. Karabağ maçı final niteliğinde. Milli maç gibi bir maç olacak" değerlendirmesini yaptı.



ÇIRPINIRDI KARADENİZ ŞARKISIYLA KARŞILADIK

Spor Sivas Projesi kapsamında izcilik faaliyeti yürüten bir grup öğrenci, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını çalarak Karabağ kafilesini karşıladı ve çiçek verdi. İki ülkenin milli marşlarını okuyan, Türk ve Azerbaycan bayrakları da açan öğrenciler, Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.



"SERİ YAKALAMALIYIZ"

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'la basın toplantısına katılan sol bek Uğur Çiftçi, Karabağ maçıyla seri yakalamak istediklerini söyledi. Çiftçi, "Karabağ'ı içeride ve dışarıda yenersek avantaj elde ederiz. Bir seri yakaladığımızda yukarılara oynayacağız" dedi.

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