Sivasspor'da kanat şov
Yeni sezonda da ilk 5’i hedefleyen Sivasspor, Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın yerlerini; 2. Lig’e düşen Toulouse’dan Fildişili Gradel ve Ligue 1 ekibi Angers’ten Çadlı Ninga’yla dolduracak.
Yeni sezonda yine şampiyonluğu kovalamak isteyen Sivasspor, takımdan ayrılan Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Mert Hakan, Papp, Camara, Fernando ve Skuletic'in yerlerini doldurmak için transfer taarruzuna başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, daha önce yaptığı açıklamada; savunma oyuncularından memnun olduğunu, daha çok takımdan ayrılanların yerine orta saha ve forvet bölgesine transfer yapacaklarını ifade etmişti. Rıza Çalımbay'ın bu raporu doğrultusunda transfer politikasını belirleyen Yiğidolar, rotasını Fransa'ya çevirdi.
ALTYAPI EĞİTİMİ İNGİLTERE'DEN
Santrfor açığını Polonya'da P.Gliwice'den İspanyol Felix'le kapatan kırmızı-beyazlılar, kanatları da Toulouse'dan Gradel ve Angers'ten Ninga'yla takviye edecek. Ligden düşen Toulouse'da 22 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan 32 yaşındaki Fildişili Gradel'le her konuda anlaşıldı. 75 kez milli olan ve 12 gol atan Gradel, İngiltere'de Leciester ve Bournemouth'da da forma giydi. Sivas temsilcisi, takımıyla 2023'e kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki Çadlı Ninga'yla da satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık el sıkıştı. Ninga, Angers'te 18 maçta 3 gol, 1 asist kaydetti.
(Fotomaç)
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