Sivasspor'dan TFF ve UEFA'ya seyirci başvurusu

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yaptığı açıklamada "Avrupa Ligi'ndeki maçlarımıza yüzde 30 seyirci alabilmek için UEFA ve TFF'ye başvurduk." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, seyirci ile oynamak için UEFA ve TFF'ye başvuruda bulundu.

beIN Sports'un haberine göre; Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi maçlarında yüzde 30 seyirci almak için başvuruda bulundu.

Başkan Mecnun Otyakmaz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Avrupa Ligi'ndeki maçlarımıza yüzde 30 seyirci alabilmek için UEFA ve TFF'ye başvurduk" ifadelerini kullandı.

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