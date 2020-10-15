15 Ekim 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor'dan TFF ve UEFA'ya seyirci başvurusu

Sivasspor'dan TFF ve UEFA'ya başvuru
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 15.10.2020

Başkanı , yaptığı açıklamada "'ndeki maçlarımıza yüzde 30 seyirci alabilmek için ve 'ye başvurduk." ifadelerini kullandı.

'ndeki tek temsilcimiz Demir Grup , seyirci ile oynamak için ve 'ye başvuruda bulundu.

beIN Sports'un haberine göre; Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi maçlarında yüzde 30 seyirci almak için başvuruda bulundu.

Başkan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Avrupa Ligi'ndeki maçlarımıza yüzde 30 seyirci alabilmek için UEFA ve TFF'ye başvurduk" ifadelerini kullandı.

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