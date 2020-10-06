06 Ekim 2020, Salı

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UEFA anket yaptı! Sivasspor 2. sırada

UEFA anket yaptı! Sivasspor 2. sırada
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

resmi hesabından, Temsicimiz 'un buluduğu I Grubu’ndan hangi takımın bir üst tura çıkacağı yönünde anket yaptı. Anketin sonucuna göre Villarreal favori gösterilirken, Sivasspor ikinci sırada yer aldı.

, temsilcimiz 'un yer aldığı I grubu için anket düzenledi. Ankette gruptan çıkma olasılığı olan birinci takım Villarreal olurken, ikinci takım da Sivasspor oldu.

UEFA 'nde grup kuraları geçtiğimiz Cuma günü çekildi. Tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'nda Villarreal, Qarabağ ve ile eşleşmişti. Eşleşmenin ardından UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından, I Grubu'ndan hangi takımın bir üst tura çıkacağı yönünde anket yayınladı.

Ankette Villarreal 67,5 oranla favori gösterilirken, temsilcimiz Sivasspor ise 23,8 oranla ikinci sırada yer aldı. Gruptaki diğer takımlar Qarabağ 5,3 ile üçüncü sırada yer alırken, Maccabi Tel-Aviv ise 3,5 oranla son sıraya yerleşti. Ankete ayrıca toplamda 29 bin 413 oy kullanıldı.

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından yapılan anket 3 gün sonra sona erecek.

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