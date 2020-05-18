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‘Oynanması büyük hata’

‘Oynanması büyük hata’
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararına karşı çıktı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararına karşı çıktı. Hiçbir teknik adamdan görüş alınmadığını belirten Çalımbay, "Risk tamamen bittikten sonra futbol oynanması gerekiyor. Ligler eylül ayında başlayabilirdi. Ligden önce 8 maç oynanabilirdi. Sıkıştırıp oynatmak doğru değil. Akıllı bir şekilde karar vermemiz gerekiyor. Ligde en avantajlı takımlardan birisiyiz. Biz de lig oynansın istiyoruz ama riskin az olduğu dönemde maçlar başlasın" değerlendirmesinde bulundu.
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