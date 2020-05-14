İlk 4 hafta önemli
Sivassporlu Yasin Öztekin, “Şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluk kolay değil. Ligler başlarsa ilk 4 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyonluk için bir adım önde olacak.” dedi.
Sivasspor'un 33 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin, liglerin başlaması halinde şampiyonluk yolunda reçeteyi verdi. Öztekin, "Şampiyon olmak istiyoruz, kolay bir şey değil. Ligler başlarsa ilk 4 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyonluk için bir adım önde olacak. İlk 4 haftayı çok iyi geçirmemiz gerekir. Bunun için çok iyi çalışmamız lazım. Her takımdan daha fazla çalışmamız gerekiyor ki maçlarda daha iyi olalım. 8 maç sonunda nerede olacağımızı göreceğiz" dedi.
Şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Yasin Öztekin, "Uzun bir aradan sonra tekrar idman yaptık. 12 Haziran'a az kaldı, futbolculara yaz kampı gibi bir şey oldu. Çok çalışmamız gerekiyor çünkü önümüzde final niteliğinde 8 maç var. Bu final maçlarını iyi oynamak için önümüzdeki bu sürede çok iyi idman yapmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde hazır maç yapacağımız bir ortam yok. Hocamız ligin çok erken başladığını söyledi, bu da çok doğru" yorumunu yaptı.
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