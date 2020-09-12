12 Eylül 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Aaron Appindangoye 8 hafta yok

Sakatlık şoku! 8 ay yok
SİVASSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'de yeni sezona hazırlanan 'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılarda stoper 'nin 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılarda stoper 'nin 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı..
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sivas’a Faslı maestro Sivas’a Faslı maestro
Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi! Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör