Sivasspor’a Faslı maestro

Yiğido, İspanya’da Getafe’den Fayçal Fajr’la el sıkıştı. Faslı orta saha, 2018-19’da 5 gol, 7 asistle Caen’de şov yaptı.

Transferde orta saha ve hücum bölgesine arayışlarını sürdüren Sivasspor, aradığı ismi İspanya'da buldu. Kırmızıbeyazlıların, İspanya La Liga ekibi Getafe'den Fayçal Fajr'la prensipte anlaştığı öğrenildi. 32 yaşındaki Faslı orta saha, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. 2018-2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1'de Caen'le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı. Tecrübeli maestro, Fas Milli Takımı'nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ MOTTA'YI ALDI

Gençlerbirliği, Brezilya ekibi Flamengo'dan Paraguaylı ön libero Piris da Motta ile satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki genç orta saha bu sezon kırmızı-siyahlılarda sadece 1 kez oynarken, 2018- 19'da 31 maçta ter döktü.

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