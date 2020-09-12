12 Eylül 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor’a Faslı maestro

Sivas’a Faslı maestro
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Yiğido, İspanya’da Getafe’den Fayçal Fajr’la el sıkıştı. Faslı orta saha, 2018-19’da 5 gol, 7 asistle Caen’de şov yaptı.

Transferde orta saha ve hücum bölgesine arayışlarını sürdüren , aradığı ismi İspanya'da buldu. Kırmızıbeyazlıların, İspanya La Liga ekibi Getafe'den Fayçal Fajr'la prensipte anlaştığı öğrenildi. 32 yaşındaki Faslı orta saha, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. 2018-2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1'de Caen'le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı. Tecrübeli maestro, Fas 'nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ MOTTA'YI ALDI
, Brezilya ekibi Flamengo'dan Paraguaylı ön libero Piris da Motta ile satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki genç orta saha bu sezon kırmızı-siyahlılarda sadece 1 kez oynarken, 2018- 19'da 31 maçta ter döktü.

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