Sivasspor’a Faslı maestro
Yiğido, İspanya’da Getafe’den Fayçal Fajr’la el sıkıştı. Faslı orta saha, 2018-19’da 5 gol, 7 asistle Caen’de şov yaptı.
Transferde orta saha ve hücum bölgesine arayışlarını sürdüren Sivasspor, aradığı ismi İspanya'da buldu. Kırmızıbeyazlıların, İspanya La Liga ekibi Getafe'den Fayçal Fajr'la prensipte anlaştığı öğrenildi. 32 yaşındaki Faslı orta saha, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. 2018-2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1'de Caen'le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı. Tecrübeli maestro, Fas Milli Takımı'nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı.
GENÇLERBİRLİĞİ MOTTA'YI ALDI
Gençlerbirliği, Brezilya ekibi Flamengo'dan Paraguaylı ön libero Piris da Motta ile satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki genç orta saha bu sezon kırmızı-siyahlılarda sadece 1 kez oynarken, 2018- 19'da 31 maçta ter döktü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama