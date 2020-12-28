28 Aralık 2020, Pazartesi

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Sivasspor flaş paylaşım! Hakemi kararttılar

Sivasspor flaş hakem paylaşımı!
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında 'a deplasmanda 3-0 yenilen Demir Grup , maçın ardından hesabından hakem için flaş bir paylaşımda bulundu.

'in 15. haftasında , deplasmanda 'a 3-0 yenildi. Siyah-beyazlıların 19. dakikada Güven Yalçın'la kaydettiği golün öncesinde Rosier'in taç çizgisinde topukla verdiği pas ise tartışmalara yol açtı. Sivassporlu futbolcular Güven'in golü sonrasında uzun süre bir önceki pozisyonda Rosier'in topu taçtan çevirdiğine dair itirazlarda bulundularsa da VAR incelemesi sonrasında orta hakem golün geçerli olduğuna hükmetti.

Maçtan 3-0 yenik ayrılan Sivasspor, maçın ardından hesaplarından hakem Arda Kardeşler'e imalı bir paylaşımda bulundu. Maçın skor tabelasını ve futbolcular ile hakemin olduğu fotoğrafı paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'i siyah-beyaza çevirdi.
Yapılan bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.

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