Sivas'a Sırp golcü
Yatabare, Kone ve Felix’in yanına 4. forveti isteyen Sivasspor, 26 yaşındaki genç santrfor Andrija Pavlovic'le el sıkıştı. Kulübüyle ufak pürüzler giderilirse, imza atılacak.
Transferde orta saha ve hücum hattına yoğunlaşan Sivasspor, forvet takviyesi için rotasını Avusturya'ya çevirdi. Takımdaki Yatabare, Kone ve yeni transfer Felix gibi golcülerin yanına 4. bir ismi daha katarak uzun maratonda kadro derinliği oluşturmak isteyen Yiğidolar, Rapid Wien'den Andrija Pavlovic'le el sıkıştı. 26 yaşındaki Sırp santrforun kulübüyle aradaki ufak pürüzler giderilmeye çalışılıyor.
AVRUPA TECRÜBESİ DE VAR
Sivasspor'un imza atmaya çok yakın olduğu 1.89 boyundaki genç golcü, Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Güney Kıbrıs ekibi APOEL Nikosia'da 34 maçta 10 gol, 1 asistle oynadı. Takımıyla, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında boy gösterdi. Danimarka'nın Kopenhag ekibinde de oynayan Pavlovic'in sözleşmesi 2021'de sona erecek. Sırp santrfor, 5 kez de Sırbistan Milli Takımı formasını giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama