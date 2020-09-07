07 Eylül 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivas'a Sırp golcü

Sivas'a Sırp golcü
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Yatabare, Kone ve Felix’in yanına 4. forveti isteyen , 26 yaşındaki genç santrfor Andrija Pavlovic'le el sıkıştı. Kulübüyle ufak pürüzler giderilirse, imza atılacak.

Transferde orta saha ve hücum hattına yoğunlaşan , forvet takviyesi için rotasını Avusturya'ya çevirdi. Takımdaki Yatabare, Kone ve yeni transfer Felix gibi golcülerin yanına 4. bir ismi daha katarak uzun maratonda kadro derinliği oluşturmak isteyen Yiğidolar, Rapid Wien'den Andrija Pavlovic'le el sıkıştı. 26 yaşındaki Sırp santrforun kulübüyle aradaki ufak pürüzler giderilmeye çalışılıyor.

AVRUPA TECRÜBESİ DE VAR
Sivasspor'un imza atmaya çok yakın olduğu 1.89 boyundaki genç golcü, Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Güney Kıbrıs ekibi APOEL Nikosia'da 34 maçta 10 gol, 1 asistle oynadı. Takımıyla, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi gruplarında boy gösterdi. 'nın Kopenhag ekibinde de oynayan Pavlovic'in sözleşmesi 2021'de sona erecek. Sırp santrfor, 5 kez de formasını giydi.

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