30 Ağustos 2020, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor Kerem Atagan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı!

Sivasspor yeni transferini duyurdu!
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan DG , ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

DG tarafından yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, 5'inci transferini gerçekleştirdi. Takımımız geçtiğimiz sezon forması giyen ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Ümit Milli Takımımızın 4 Eylül 2020 Cuma günü Andorra U21 Milli Takımı ile 'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem, imzanın ardından kampımızdan ayrılarak İstanbul'a gitti. 5 Kasım 2000'de Tokat'ta dünyaya gelen Kerem, futbola Bucaspor alt yapısında başladı. Ardından 2018 yılında Göztepe'ye transfer oldu. Kerem Atagan Kesgin'e Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz. Demir Grup Sivasspor'umuz daha önce; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga ve Robin Yalçın'ı renklerine bağlamıştı." ifadeleri yer aldı.
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