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SİVASSPOR

‘Bizde de bir Emre Kılınç var’

‘Bizde de bir Emre Kılınç var’
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Barcelona'nın geçtiğimiz gün hesabından 'a da yer vererek yaptığı paylaşıma, Yiğido'dan cevap geldi. Kırmızı-beyazlılar, "Sevgili Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notuyla bir video paylaştı.

Barcelona'nın geçtiğimiz gün hesabından 'a da yer vererek yaptığı paylaşıma, Yiğido'dan cevap geldi. Kırmızı-beyazlılar, "Sevgili Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notuyla bir video paylaştı. Sivasspor'un, Barcelona'ya cevap verdiği bu paylaşım, Twitter'da kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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