Sivasspor hücum bölgesi için ilk transferi Jorge Felix ile gerçekleştirdi

Yeni sezonda Avrupa’ya gitmeyi garantileyen, bu yüzden kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sivasspor transferde atağa kalktı. İlk iş olarak teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesini uzatan Kırmızı-Beyazlılar, transfere ise hücum hattından başladı. Yiğidolar, Polonya’nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Piast Gliwice takımında forma giyen ve Polonya'da yılın futbolcusu seçilen Jorge Felix ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Felix transferi imzaya kaldı. Bundan sonra sadece bir tane yerli oyuncu transfer edeceğiz. Bundan dolayı bu transferi düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Jorge Felix bu sezon Polonya ekibi Piast Gliwice'de 19 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

İspanyol futbolcu Piast Gliwice'de bu sezon sergilediği 19 gol+5 asistlik performansı ile Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçildi.

Sözleşmesi biten 28 yaşındaki oyuncu, forvet arkası (10 numara) olan Felix, sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.

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