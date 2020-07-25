Sivas'ta 6 transfer!

Sivasspor yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Yiğidolar'la devam etmesi halinde transferle ilgili değerlendirmede bulundu.

Çalımbay, "İskeletimiz var zaten, çok iyi bir defansımız var, oradan yana bir sıkıntımız yok. Kalecilerden yana sıkıntılarımız yok, orta sahamız ve forvetin kesinlikle güçlenmesi gerekiyor. Bu sezon başı yaptığımız gibi çok transfer yapmayacağız. En fazla 6 oyuncu alıp kapatacağız. Onların da iyi oyuncular olmasını istiyoruz" diye konuştu.

KALACAKLAR BELLİ DEĞİL

Yiğidolar'da kaleci Ali Şaşal Vural, Fernando, Cem Özdemir, Skuletic, Kone, Kamara ve Papp'ın sözleşmeleri sona eriyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da kırmızı-beyazlılarda kalmasını istediği, sözleşmesi bitecek 7 oyuncusuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Birkaç oyuncumuz hakkında karar vermemiz gerekiyor. Onu da yönetimimizle görüşüyoruz. Henüz karar vermedik, onlarla ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İKİNCİLİK HESABI

Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 mağlup olması, Sivasspor'a ikincilik yolunu da açtı. Buna göre; bordo-mavililer Kayserispor'a yenilir, Sivas da Göztepe'yi mağlup ederse; Yiğidolar ligi 2. bitirip Şampiyonlar Ligi biletini alabilir.

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