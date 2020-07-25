25 Temmuz 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivas'ta 6 transfer!

Sivas'ta 6 transfer!
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Yiğidolar'la devam etmesi halinde transferle ilgili değerlendirmede bulundu.

Çalımbay, "İskeletimiz var zaten, çok iyi bir defansımız var, oradan yana bir sıkıntımız yok. Kalecilerden yana sıkıntılarımız yok, orta sahamız ve forvetin kesinlikle güçlenmesi gerekiyor. Bu sezon başı yaptığımız gibi çok transfer yapmayacağız. En fazla 6 oyuncu alıp kapatacağız. Onların da iyi oyuncular olmasını istiyoruz" diye konuştu.

KALACAKLAR BELLİ DEĞİL
Yiğidolar'da kaleci Ali Şaşal Vural, , , Skuletic, Kone, Kamara ve Papp'ın sözleşmeleri sona eriyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da kırmızı-beyazlılarda kalmasını istediği, sözleşmesi bitecek 7 oyuncusuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Birkaç oyuncumuz hakkında karar vermemiz gerekiyor. Onu da yönetimimizle görüşüyoruz. Henüz karar vermedik, onlarla ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İKİNCİLİK HESABI
'un 'a 4-3 mağlup olması, 'a ikincilik yolunu da açtı. Buna göre; bordo-mavililer 'a yenilir, Sivas da Göztepe'yi mağlup ederse; Yiğidolar ligi 2. bitirip Şampiyonlar Ligi biletini alabilir.

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