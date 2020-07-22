22 Temmuz 2020, Çarşamba

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Sivasspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor galibiyetle kapatmak istiyor!
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

ligin son karşılaşmasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü.

, 'in son haftasında deplasmanda 25 Temmuz Cumartesi günü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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