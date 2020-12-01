Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan VAR tepkisi
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz faş açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "Büyük paralar ödeyerek kurduğumuz VAR sistemi, yine gelip bizi vuruyor. Hem parasını veriyoruz, hem mağduru oluyoruz" dedi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Video Yardımcı Hakem Sisteminin (VAR) mağduru olduklarını savundu.
Otyakmaz, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin maçlarında hakem hataları yaşandığını ve VAR sisteminin doğru kullanılmadığını öne sürdü.
Sivasspor'un Avrupa'da ve ligde aldığı sonuçları konuşmak istediğini, ancak her hafta yaşanan hakem hataları nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldığını vurgulayan Otyakmaz, "Maçlarımızda maçın sonucuna etki eden önemli hakem hataları oluyor. Bu da Türk futbolu ve bizim adımıza üzüntü verici bir şey. Bu işin sorumluluğunda olan Rıza Çalımbay hocamız da yayıncı kuruluşun sistemine göre maçtan önce ve sonra açıklamada bulunuyor. Burada hocamızın ne söylediğine bakmamız lazım. Hocam hakem hatalarından bahsediyor. Bu hakem hataları yanlış mı? Akşam bütün futbol severler bakıyor ki hocamızın söylediği pozisyonlar doğru. Her maçtan sonra çok fazla şikayet ediyormuş gibi bir ortam oluşması bu hataların bize yapılıyor olması gerçeğini değiştirmiyor. Neticede bize karşı bir takım hatalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.
"HER MAÇTA HATA İLE KARŞILAŞIYORUZ"
"Hakem de insandır hata yapar." anlayışı ile yıllardır hareket ettiklerini aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Bunlar bizim hakemlerimiz, hata yapacaktır. 1 yıl boyunca karşılıklı hataları aşağı yukarı bir birini telafi eder dolayısıyla çok adaletsiz ortam oluşmaz diye düşünüyorsunuz ama VAR sisteminde böyle bir opsiyonunuz yok. VAR sistemi net bir şekilde bu olayların gerçek sonucunu size veriyor. Buna rağmen hata olduğu zaman insanın keyfi kaçıyor. Büyük paralar ödeyerek kurduğumuz VAR sistemi, yine gelip bizi vuruyor. Hem parasını veriyoruz, hem mağduru oluyoruz. Biz, gerekli açıklamaların zamanı geldiği zaman yapılması gerektiğini düşünen yönetimiz. Federasyona huzurlu bir ortam sağlamak bizim görevimiz. Hakemlerimiz ve federasyonumuz huzurlu bir ortamda çalışsınlar ki daha adaletli olsunlar. Biz bu ortamı sağlamaya çalıştıkça her maçta hata ile karşılaşıyoruz. Göztepe maçında yediğimiz golden önce ki ofsayttın tespit edilememesini ne ben, ne teknik heyet ne de taraftarımız anlıyor. Anlayan varsa da beri gelsin
"HİÇBİR TAKIMA KARŞI ÖN YARGILI DEĞİLİZ"
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın çok önemli bir futbol adamı olduğunu belirten Otyakmaz, tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalara tepki gösterilmesine anlam veremediğini ifade etti.
Takımının hakem hatalarından dolayı puanlar kaybettiğini savunan Otyakmaz, "Ne hocamız ne de biz hiçbir takıma karşı ön yargılı değiliz. Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı tepki aldı. Galatasaray maçında ki tepkisi doğru mu değil mi? Ona bakmak lazım. Ankaragücü maçında verilmeyen penaltımız, Çaykur Rizespor maçı yine öyle. Karagümrük maçında verilen olmayan penaltı bize bu açıklamaları yapmak zorunda bırakıyor. Kendimi hem federasyonumuzu hem de MHK'yi bir kez daha uyarma zorunda hissediyorum. Artık tahammülümüz kalmadı. Eğer yenileceksek hiçbir dış müdahil olmadan hakkımızla yenilmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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