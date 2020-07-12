Rıza Çalımbay resmen açıkladı! "Üçü de ayrılacak"
Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Mücadelenin ardından kırmızı-beyazlıların hocası Rıza Çalımbay; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'un takımdan ayrılacağını açıkladı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
"DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"
"Her maçta gol attık, VAR'a takıldık. Son maçlarda şanssızlıklar yaşadık. Rakiplere çok pozisyon yakaladık ama atamadık. Üstümüzde şanssızlık vardı. Fenerbahçe maçı final maçıydı, iyi hazırlandık. Kapanmadık, iki attık ama daha fazla atabilirdik."
"FENERBAHÇE İYİ DEĞİL"
"Fenerbahçe iyi değil, Ozan Tufan iyi bir orta saha oyuncusu, defansta oynaması eksi bir şey. Bazen bizde de bunlar yapıyor. Fenerbahçe bizim yerimizde olsaydı, 3-4 transfer yapar şampiyon olurdu. Seneye daha iyi olacaklardır."
"ÜÇÜ DE AYRILIYOR"
"Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'u çok seviyorum. Biz buraya gelmeye yakınken, Mert Hakan ayrılmak istiyordu. Her şeyi hak ettiler, inşallah başarılı olurlar. Üçü de ayrılıyor, onlardan iyi oynayıp gitmelerini istedim."
"TAKVİYE YAPSAK ŞAMPİYONDUK"
"Mert Hakan penaltı kaçırınca herkes hakkında konuştu. Bugün oynatıp oynatmamak konusunda biraz düşündük. Penaltıdan sonra herkes onu suçladı, futbolda bunlar var. Elinden geleni yaptı. Emre de Fatih de Mert de... Biz takviye yapsak zaten şampiyon olurduk."
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