10 Temmuz 2020, Cuma

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Sivasspor’da 10. testler de negatif çıktı

Sivasspor’da 10. testler de negatif çıktı
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

maçı hazırlıklarını sürdüren DG 'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 10. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, " maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize ve tüm personelimize yapılan 10. Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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