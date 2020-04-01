01 Nisan 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Mert Hakan tek çalışıyor

Mert Hakan tek çalışıyor
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Yiğido'da sezonun dikkat çeken isimlerinden Mert Hakan Yandaş, kulüp tesislerinde bireysel olarak çalışıyor. Teknik heyet tarafından kendisine verilen programı her gün tesislere gelerek uyguluyor. , toplu şekilde idman yapılmaması kararı almıştı.

Yiğido'da sezonun dikkat çeken isimlerinden Mert Hakan Yandaş, kulüp tesislerinde bireysel olarak çalışıyor. Teknik heyet tarafından kendisine verilen programı her gün tesislere gelerek uyguluyor. , toplu şekilde idman yapılmaması kararı almıştı.
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