Sivasspor’dan Galatasaray ve Kayserispor’a geçmiş olsun mesajı
Sivasspor Kulübü, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kayserispor'dan bir idari personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kayserispor Kulübü'nde bir idari personel de yakalandı. Sivasspor Kulübü de her iki kulübe geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sosyal medyadan yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Kulübü, tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığını, yine HES Kablo Kayserispor Kulübü de yapılan taramada bir idari personelin sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Her iki kulübe de geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...