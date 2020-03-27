27 Mart 2020, Cuma

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Sivasspor’dan Galatasaray ve Kayserispor’a geçmiş olsun mesajı

Sivasspor’dan Galatasaray ve Kayserispor’a geçmiş olsun mesajı
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Kulübü, Başkan Yardımcısı ve 'dan bir idari personelin testlerinin pozitif çıkması üzerine geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Dünyada etkisini gösteren salgınına Başkan Yardımcısı ve Kulübü'nde bir idari personel de yakalandı. Kulübü de her iki kulübe geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sosyal medyadan yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Kulübü, tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığını, yine HES Kablo Kayserispor Kulübü de yapılan taramada bir idari personelin sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Her iki kulübe de geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları haberin devamı

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