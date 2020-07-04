04 Temmuz 2020, Cumartesi

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Sivasspor Kasımpaşa maçına hazır

Sivasspor Kasımpaşa maçına hazır
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

’in 30. hafta maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak DG , bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

, saat 14.15'te 'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 'a giderek kampa girecek. ile Sivasspor yarın 18.30'da Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

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