01 Temmuz 2020, Çarşamba

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Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması! ''İddiamız devam ediyor''

Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması!
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Hes kablo Kayserispor maçının telafisi için bu hafta oynayacakları maçından mutlaka puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Teknik Direktörü , maçı hazırlıklarıyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta 2-0 kaybettikleri HES Kablo Kayserispor maçını değerlendiren Çalımbay, bu sezon ilk kez sahalarında yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın seyircili oynanması halinde her şeyin daha farklı olabileceğini kaydeden Çalımbay, "Şansız bir gün geçirdik. Maçın başında penaltı kaçırdık, topumuz direkten döndü. Kaçırdığımız goller oldu. Bunlardan biri gol olsaydı o maç farklı olacaktı. Maçta baskıyı ele aldık. Beklemediğimiz bir gol yedik. Ardından iyi de oynadık. Ablukaya aldık. Son pasları değerlendiremeyince bir türlü golü atamadık" diye konuştu.

"HAKEM HATALARINDAN ÇOK PUAN KAYBETTİK"

Sivasspor aleyhine çok ucuz penaltı verdiğini kaydeden Çalımbay, "Hakem arkadaşa da söyledim, Böyle bir penaltı yok. Konu Demir Grup Sivasspor olunca penaltısı verilmiyor ama bize karşı rahatça verebiliyorlar. Böyle bir penaltı yok. Çok üzüldük. Faulü penaltı olarak değerlendirmek doğru değil. Çok büyük haksızlık oldu. Bu maçı çevirmek için her şeyi yaptık ancak penaltıyı kaçırmamız bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Futbolun içinde bunlar yaşanıyor ama hakemlerin bu yaptıklarını kabul etmiyorum. Hakem hatalarından hiç maç kazanmadık ama hakem hatalarından çok puan kaybettik. Onlardan bir tanesi de bu maçtı" dedi.

Süper Lig: Sivasspor 0-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU



"KASIMPAŞA MAÇI FİNAL"

Hafta sonu karşılaşacakları Kasımpaşa maçının çok daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Çalımbay, "Final maçı gibi bir maç olacak. Sakat oyuncularımız da düzelirse inşallah tam kadro oraya gideceğiz. Oradan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor. Hes Kablo Kayserispor maçını telafi etmemiz gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Kasımpaşa tanıdığım gibi takım. Son haftalarda gayet iyi gidiyorlar. İnsanlar bizim maçlarımıza bakarak, maçların kolay olduğunu düşündü ama öyle değil. Can derdinde olan takımlar daha iyi konsantre oluyor. Çok iyi mücadele ediyorlar. Sürpriz sonuçlar alabiliyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Bütün arkadaşlar bunun farkında. Sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız devam ediyor" diye konuştu..

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