Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle! Penaltıyı kaçırdı ve...
Süper Lig'de bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın dönüm noktası ise, kırmızı-beyazlıların yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın penaltı kaçırması oldu. Genç oyuncu gelen tepkiler sonrasında flaş bir hamle yaptı.
Süper Lig'in 29. haftası dikkat çeken karşılaşmalara sahne olurken, ligin iddialı takımlarından Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenildi. Ev sahibi ekipte, Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı vuruşu ise karşılaşmaya damga vurdu.
SON ANDA FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ
Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer krizine neden olan Mert Hakan Yandaş, sarı-kırmızılı takımla ön protokol yapmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanmıştı. Sezon sonunda Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam edecek.
RIZA ÇALIMBAY: SANKİ İLK DEFA PENALTI KAÇIRIYOR
Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın bu kritik maçta kaçırdığı penaltı, teknik direktör Rıza Çalımbay dahil taraftarları da kızdırdı. Mücadele sonrası açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Kötü oynamadık. Maçın başında güzel pozisyonlar da vardı, bir direkten döndü, bir penaltı kaçırdık. Atsak belki çok başka maç olacaktı. Arkasından yediğimiz bir gol var beklemediğimiz bir anda. Biraz dikkatli olabilseydik, penaltıyı atabilseydik başka bir maç olurdu. Penaltıdan sonra üzüldüğüm Mert Hakan. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor, herkes kaçırıyor penaltı. Oyundan düştü, kendini veremedi" ifadelerini kullandı.
TEPKİLER SONRASI HESABINI KAPATTI
Kırmızı-beyazlı takımın taraftarları ise oyuncuyu sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu. Bu tepkiler sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Twitter hesabını kapattığı görüldü.
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