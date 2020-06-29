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Emre Belözoğlu yıldız isim için devrede! Fenerbahçe'den transferde dev harekat

Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan ve yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte çoğu bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, sezon sonunda takımı adeta yeniden yaratmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan ve sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, transferde devreye girdi ve yıldız isme imza attırmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 29.06.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 11:06
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Emre Belözoğlu yıldız isim için devrede! Fenerbahçe'den transferde dev harekat

Cemil Usta Sezonu'na iyi bir başlangıç yapan fakat ligin ikinci yarısında formunu kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışına havlu atmış ve gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı.

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Emre Belözoğlu yıldız isim için devrede! Fenerbahçe'den transferde dev harekat

İkinci yarıdaki kötü gidişat nedeniyle istifa eden Ersun Yanal'ın ardından 3 aydır teknik direktörü bulunmayan ve adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Okan Buruk gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, maçlar başlamadan hemen önce hoca krizini geçici olarak çözmüştü.

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Emre Belözoğlu yıldız isim için devrede! Fenerbahçe'den transferde dev harekat

Yönetim, Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu gibi görevlerde bulunan Tahir Karapınar'ı takımın başına getirdi.

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Emre Belözoğlu yıldız isim için devrede! Fenerbahçe'den transferde dev harekat

Sezonun kalan bölümünde takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, yeni sezonda da altyapı koordinatörü olarak sarı-lacivertli kulübün bünyesinde görev alacak.

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Emre Belözoğlu yıldız isim için devrede! Fenerbahçe'den transferde dev harekat

Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu da teknik ekibe dahil eden ve Tahir Karapınar'ın gelmesiyle antrenör Serdar Dayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde de somut adımlar atmaya başladı.

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