Emre Belözoğlu yıldız isim için devrede! Fenerbahçe'den transferde dev harekat

Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan ve yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte çoğu bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, sezon sonunda takımı adeta yeniden yaratmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan ve sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, transferde devreye girdi ve yıldız isme imza attırmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 11:06 ABONE OL