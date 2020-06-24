24 Haziran 2020, Çarşamba

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Rıza Çalımbay: Kayserispor maçını kazanacağız

Kayserispor maçını kazanacağız
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü , "İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız HES Kablo maçını kazanacağız. Hepimizin bu maçı alabilmemiz için kapasitemizin çok üstüne çıkması gerekiyor" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü , ligde geçen hafta oynadıkları İttifak Holding Konyaspor ve bu haftaki HES Kablo
maçlarını değerlendirdi. Çalımbay, ligde Konyaspor maçı da dahil telafisi olmayan karşılaşmalar oynandığını söyledi. Kalan maçların final niteliğinde olduğunu kaydeden Çalımbay, " deplasmanına çok eksikle gittik ama iyi mücadele ettik. Golümüzü de bulduk. Zaman zaman çok iyi oynadık. Maçın ikinci yarısında kontrolü elimize aldık ve pozisyonlar da bulduk. Konya'ya tam kadro gidebilseydik alternatifimiz de olurdu. Oradan alınan 1 puan iyi" diye konuştu.

Hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları HES Kablo Kayserispor maçı için ise Çalımbay, "Kayseri de telafisi olmayan maçlar oynuyor. Hepsini biliyoruz. Oynadığımız maçları herkes kolay zannediyor ama hiç de kolay değil. Hepsi can derdinde. Bütün şanslarını kullanıyorlar. Bizim maçlarımız zor geçecek. İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız HES Kablo Kayserispor maçını kazanacağız. Hepimizin kapasitemizin çok üstüne çıkması gerekiyor bu maçı alabilmemiz için. Dışarıdan herkesin gördüğü gibi görmüyoruz bu maçları. En zor maçlardan bir tanesini bu hafta oynayacağız" dedi.

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