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Sivasspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

, kendi sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'de şampiyonluk yarışı veren , ligin 27'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan , Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural ve Emre Kılınç katılmadı. Dar alanda pas çalışması yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

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