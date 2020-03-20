20 Mart 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Daha canlı olacak
Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, koronavirüs salgını sebebiyle ligin ertelenmesi hakkında konuştu. Çalımbay, "Alınmış bir karar var ve bu çok iyi. Şimdi oyuncular rahat edecek. Verilen tarihe kadar virüs biterse ligler daha canlı, daha neşeli olur. Geçen hafta bir maç yaptık. Futbolcular yüzde 15 maçı düşündü. Bu bütün takımlar için geçerli. Taraftarların da olmaması önemli. Hazırlık maçı gibiydi" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, koronavirüs salgını sebebiyle ligin ertelenmesi hakkında Ajansspor'a konuştu. Çalımbay, "Alınmış bir karar var ve bu çok iyi. Şimdi oyuncular rahat edecek. Verilen tarihe kadar virüs biterse ligler daha canlı, daha neşeli olur. Geçen hafta bir maç yaptık. Futbolcular yüzde 15 maçı düşündü. Bu bütün takımlar için geçerli. Taraftarların da olmaması önemli. Hazırlık maçı gibiydi" ifadelerini kullandı. Liglerin kaldığı yerden devam etmesiyle birlikte hedeflerine ulaşmak istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "8 karşılaşma kaldı. Hepsi de bizim için final. Ligler başlayınca hazır bir vaziyette ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...