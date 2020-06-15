16 Haziran 2020, Salı

SİVASSPOR

Mert Hakan Yandaş resmen duyurdu! "Sezon sonunda..."

Mert Hakan Yandaş resmen duyurdu! Sezon sonunda...
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

'in 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Demir Grup 'da yıldız futbolcu , geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda 'a transfer olacağı konuşulan 25 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

'tan 'a transfer müjdesi geldi. Uzun süredir sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan yıldız futbolcu, 'un sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamasında sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

İşte o açıklamalar:

Sivasspor'a vedasını canlı yayında resmen açıklayan Mert Hakan Yandaş, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum ve bunun konuşulması lazım. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda Sivasspor ile olan sözleşmesi sona eriyor. Yandaş bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 10 gol 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

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