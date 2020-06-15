Mert Hakan Yandaş resmen duyurdu! "Sezon sonunda..."
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Demir Grup Sivasspor'da yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan 25 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a transfer müjdesi geldi. Uzun süredir sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan yıldız futbolcu, Sivasspor'un sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamasında sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.
İşte o açıklamalar:
Sivasspor'a vedasını canlı yayında resmen açıklayan Mert Hakan Yandaş, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum ve bunun konuşulması lazım. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda Sivasspor ile olan sözleşmesi sona eriyor. Yandaş bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 10 gol 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı