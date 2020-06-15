15 Haziran 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor

Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Sivasspor, bu akşam sahasında Denizli'yi ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Sivasspor, bu akşam sahasında Denizli'yi ağırlayacak. Yiğidolar'da sakatlıkları bulunan ve 'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Marcelo forma giyemeyecek.
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