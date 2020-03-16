16 Mart 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'un tesisleri dezenfekte edildi

Sivasspor'un tesisleri dezenfekte edildi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020

Kulübü'nün tesisleri ve kullandığı otobüsler, "koronavirüs" tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, son olarak 'ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı. Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından bir dizi tedbirlerin yanı sıra tüm spor müsabakasının seyircisiz oynanması kararı alınırken, da futbolcu ve çalışanların hijyenik bir ortamda yer alması için dezenfekte çalışmalarına başladı.

İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte edilirken, A takım ile alt yapı futbolcularının yatak odaları, soyunma odası, fitnes salonu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanları, tesis girişler ve idari bölümler dezenfekte ettirilerek yeni tip 'koronavirüs' salgınına karşı önlem alındı.

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