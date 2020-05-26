27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Sivasspor hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor hazırlıklarına devam ediyor
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 Giriş Tarihi: 26.05.2020

ekiplerinden Demir Grup , yönetiminde yaptığı çift antrenmanla 12 Haziran'da başlayacak maçlar için hazırlıklarını sürdürdü.

hazırlıklarını sürdüren DG , günü çift idmanla tamamladı. ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30'da ve 17.30'da yapacağı iki antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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