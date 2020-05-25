25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Sivasspor'da ikinci corona virüsü test sonuçları açıklandı

Sivasspor'da ikinci test sonuçları açıklandı
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

ekiplerinden Demir Grup ; teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara uygulanan ikinci corona virüsü testlerinin de negatif çıktığını açıkladı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin corona virüsü testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan ikinci korona virüs testleri sonuçlanmış ve bu testlerde de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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