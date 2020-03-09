Sivasspor'da Fernando cezalı duruma düştü
Sivasspor'un sezon başında Porto takımından kiraladığı sol kanat oyuncusu Fernando, en son oynadıkları Galatasaray maçında gördüğü sarı karttan dolayı gelecek hafta oynayacakları Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Sivassporlu Fernando, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray maçında gördüğü sarı kart dolayısıyla Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da, Brezilyalı forvet oyuncusu Fernando, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart gördü. Fernando, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fernando, bu sezon ayrıca Sivasspor´da 23 maçta görev alırken, bin 385 dakikada kırmızı-beyazlı formayı terletti. Fernando çıktığı 23 maçta 6 gol 2 asist yaptı.
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