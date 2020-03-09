Sivasspor'da Fernando cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 25. haftası Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşılaşmasına sahne oldu. İki takım da sahadan 1 puanla ayrılırken, mücadelenin 59. dakikasında Seri'nin Fernando'ya yaptığı hareket sonucu Sivasspor'un penaltı kazanması en çok konuşulan olaylardan oldu.