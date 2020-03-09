09 Mart 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Fernando cezalı duruma düştü

Fernando cezalı duruma düştü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'un sezon başında Porto takımından kiraladığı sol kanat oyuncusu , en son oynadıkları maçında gördüğü sarı karttan dolayı gelecek hafta oynayacakları maçında cezalı duruma düştü.

Sivassporlu , ligin 25. haftasında oynanan maçında gördüğü dolayısıyla maçında cezalı duruma düştü.

'in 25. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan 'da, Brezilyalı forvet oyuncusu Fernando, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart gördü. Fernando, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fernando, bu sezon ayrıca Sivasspor´da 23 maçta görev alırken, bin 385 dakikada kırmızı-beyazlı formayı terletti. Fernando çıktığı 23 maçta 6 gol 2 asist yaptı.

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