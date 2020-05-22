‘Oyuncularda çekince var’

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolcuların corona virüsten tedirginliğine dikkat çekerek; "Oyuncu arkadaşlarımızın yüzde 90'ı korkuyor. Şu anda hiçbir çalışma yapmıyoruz. Düşündüğümüz tek şey kazasız belasız maçları atlatmak" dedi.

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SivassporTeknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolcuların koronavirüsten tedirginliğine dikkat çekerek; "Oyuncu arkadaşlarımızın yüzde 90'ı korkuyor. Şu anda hiçbir çalışma yapmıyoruz. Düşündüğümüz tek şey kazasız belasız maçları atlatmak" dedi. Çalımbay, fiziksel hazırlıktan ziyade lige psikolojik olarak hazırlanmanın zor olduğunu da vurgu yaptı.