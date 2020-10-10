Başkent Kupası: MKE Ankaragücü 0-2 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor Başkent Kupası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yiğidolar 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
Eryaman Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Demir Grup Sivasspor'a kupasını, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan birlikte takdim etti.
Törende MKE Ankaragücü adına kalecisi Korcan Çelikay'a, TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Altan Altun teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Demir Grup Sivasspor'lu futbolcular kupayla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, organizasyonla ilgili TSYD Sivas Şubesi ile güzel bir turnuva düzenlediklerini belirterek, "Yarım asırlık geleneksel turnuvamızı pandemiye rağmen güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Başkente ve Türk futboluna değer katan bu organizasyonu daha iyi koşullarda gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızla daha çok çalışacağız. 53. kez düzenlediğimiz bu turnuvada başta MKE Ankaragüçlü futbolcular ve yönetimine, Sivasspor yönetimi ve futbolcularına, TSYD Sivas Şubesi ve Ankara yönetimi ile çalışanlarına ve tüm katılan, destek veren sporseverlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
MAÇTAN NOTLAR
Eryaman Stadı'nda asılan Azerbaycan ve Türk bayraklı "İki devlet tek millet" yazılı pankart dikkati çekti.
Karşılaşma öncesinde maçın hakemlerine TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ateşoğlu ve TSYD Ankara Şubesi İdari Direktörü Figen Asiler, plaketlerini takdim etti.
Eryaman Stat Müdürü İrfan Erbaş'a da plaketini TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Altan Altun verdi. TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan'a da plaketini, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru verdi.
Demir Grup Sivasspor adına Asbaşkan Faruk Taşseten'e de teşekkür plaketini TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e ise teşekkür plaketini TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru takdim etti.
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