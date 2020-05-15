15 Mayıs 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivas’ta Hakan şoku!

Sivas’ta Hakan şoku!
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Süper Lig'de zirve yarışı yapan 'a kaptanı 'dan kötü haber geldi.

Süper Lig'de zirve yarışı yapan 'a kaptanı 'dan kötü haber geldi. Sezon içinde ağrılarının olduğunu belirten ve bu ağrılarının iyice arttığını söyleyen Arslan, sağ diz menisküs operasyonu geçirdi. Tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. 31 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 25 maçta 7 gol, 4 asistle oynadı.
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