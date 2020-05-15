15 Mayıs 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.05.2020

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Futbolcular, dayanıklılık, çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.

takımı antrenmanlarını, gruplar halinde ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyarak yapıyor.

Diğer yandan futbolcular yarın tesislerde Kovid-19 testinden geçecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivas’ta Hakan şoku! Sivas’ta Hakan şoku!
Sivasspor'da Hakan Arslan ameliyat oldu Sivasspor'da Hakan Arslan ameliyat oldu
İlk 4 hafta önemli İlk 4 hafta önemli
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör