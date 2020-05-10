10 Mayıs 2020, Pazar

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Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Sivasspor hazırlıklarına devam etti
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

ekiplerinden Demir Grup , 12 Haziran'da başlatılması beklenen Süper Lig için hazırlıklarını gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak 2 grup halinde yapılan antrenmanlarda, ilk grupta yer alan sporcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. 2'nci grupta yer alan futbolcular ise akşam saatlerinde çalışma yapacak. Antrenman, gruplar ve bireysel olarak sağlık ekiplerinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edeceği öğrenildi.

“Sivasspor her zaman başarılı olacaktır” haberin devamı

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