Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 12 Haziran'da başlatılması beklenen Süper Lig için hazırlıklarını gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak 2 grup halinde yapılan antrenmanlarda, ilk grupta yer alan sporcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. 2'nci grupta yer alan futbolcular ise akşam saatlerinde çalışma yapacak. Antrenman, gruplar ve bireysel olarak sağlık ekiplerinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edeceği öğrenildi.

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