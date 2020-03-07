Sivasspor iddialı
Yiğidoların stoperi Caner, “Mutlak galibiyet almak istiyoruz, elimizden geleni yapacağız” derken, sambacı sağ bek ise birlik-beraberlikle başarı sözü verdi.
Sivasspor, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'a kilitlendi. Yiğidolar'ın savunmacıları Caner Osmanpaşa ve Goiano, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 32 yaşındaki stoper Caner, "Rakibimizle maça çıkıyoruz, sonuçta ikili averaj var. O yüzden yenilmemeliyiz. Mutlak galibiyet istiyoruz, elimizden geleni yapacağız. Kazanacağımıza da inanıyorum, o niyetle maça çıkacağız" dedi.
ZOR BİR MAÇ OLACAK
Sivasspor'un 32 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Goiano ise hedeflerine maç maç ilerlediklerini belirtip, camiada birlik-beraberlikle başarılı olacaklarını savundu. Goiano, "Evimizde oynayacağız, bunun avantajı bizde ancak çok kolay olmayacağını biliyoruz. Sadece şunu söyleyeyim, çok zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Ancak taraftarlarımızla birlik olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok" diye iddialı konuştu.
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