26 Nisan 2020, Pazar
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Rıza Çalımbay'dan mesaj
Sivas hocası Rıza Çalımbay, adları G.Saray’la anılan Emre, Mert Hakan ve Erdoğan’ın kalan 8 maçı iyi şekilde bitirip gidebileceklerini söyledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TRT SPOR'a transferin gözdesi durumundaki 3 futbolcusu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, kontratları sona eren Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt'un sezon bittikten sonra gidebileceğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon bittikten sonra gidebilirler. Hak etmişlerdir. Özellikle Emre Kılınç iyi oynuyordu ama Mert Hakan bu sezon inanılmaz bir performans sergiledi ve hak ettiği yere geldi. O yüzden ikisi de gidebilir serbest ama kalan bu 8 maçı onların çok iyi bitirmesi gerekiyor. Biz bu 8 maçı eğer oynanırsa biz çok iyi bitireceğiz. O yüzden 8 karşılaşmayı da iki başarılı arkadaşımızın çok iyi şekilde bitirip oraya gitmeleri" diye futbolcularına mesaj gönderdi.
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