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SİVASSPOR

‘10 yılda bir gelen takımız’

‘10 yılda bir gelen takımız’
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

'un 'tan kiraladığı , çok iyi bir takım olduklarını söyledi.

'un 'tan kiraladığı , çok iyi bir takım olduklarını söyledi. Bu süreçte evde kendi maçlarını izlediğini belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var, 10 yılda bir gelecek cinsten" dedi. Beşiktaş kampına da katılacağını belirten Fatih, "Olmazsa Sivas'a dönebilirim. Gelecekte Avrupa planım var" diye konuştu.
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