27 Ağustos 2020, Perşembe

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Sivasspor Casimir Ninga ile sözleşme imzaladı

Sivasspor Ninga ile imzaladı
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

ekiplerinden , Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen 'yı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı takım geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de forma giyen 'nın satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanması konusunda Angers ile anlaşmaya vardı. Sol kanatta görev yapan Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga daha önce, Mangasport, Renaissance, Montpellier, SM Caen ve geçen sezon da SCO Angers forması terletti.

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