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Rıza Çalımbay’dan transfer açıklaması! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

Çalımbay’dan transfer açıklaması! Emre ve Mert Hakan...
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da , adı sık sık ile anılan futbolcular Emre Kılınç ve ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ekiplerinden DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü , sosyal medya üzerinden isimleri ile anılan ve Emre Kılınç hakkında yorumda bulundu.

Çalımbay, Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın sezon sonuna kadar mecburen takımda kalacağını ifade ederek, "Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar, oynadıkları maçlarda. Ben onu da yapacaklarına yürekten inanıyorum. Gitmek isteselerdi belki devre arasında gidebilirlerdi ama devre arası onlar için pek iç açıcı olmayabilirdi, bazı aksilikler olabilirdi. Sezon başı bir takıma gitmeleri daha mantıklı ve daha güzel. Sezon sonuna kadar mecbur devam edecekler" diye konuştu.

Emre Kılınç'tan transfer sözleri! Galatasaray.... haberin devamı

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