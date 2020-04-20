20 Nisan 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Çalımbay: Haftada iki maçla biter

Çalımbay: Haftada iki maçla biter
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

  , 'Sezon Antalya'da tamamlansın' önerisini yineledi.

, 'Sezon Antalya'da tamamlansın' önerisini yineledi. Tecrübeli hoca, "Antalya'da her türlü sahalar var. Hiç seyahat etmeden, çarşamba-pazar gibi oynanabilir. Bir anda bitirilebilir. Yayıncı kuruluş için de rahat olur" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
‘Bizde de bir Emre Kılınç var’ ‘Bizde de bir Emre Kılınç var’
Sivas'tan Barça'ya yanıt! Bizde de Emre Kılınç... Sivas'tan Barça'ya yanıt! "Bizde de Emre Kılınç..."
Tek yer olsun Tek yer olsun
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör