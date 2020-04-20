Çalımbay: Haftada iki maçla biter

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 'Sezon Antalya'da tamamlansın' önerisini yineledi. Tecrübeli hoca, "Antalya'da her türlü sahalar var. Hiç seyahat etmeden, çarşamba-pazar gibi oynanabilir. Bir anda bitirilebilir. Yayıncı kuruluş için de rahat olur" diye konuştu.

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