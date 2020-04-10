Mecnun Otyakmaz'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, “Emre Kılınç ve Mert Hakan ile devam etmek isteriz ama kafalarını karıştıranlar var” diyerek sert çıktı.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz önemli açıklamalar yaptı. Sporaktif'e konuşan Otyakmaz, "Rüya gibi bir ilk yarı geçirdik ve tarihimizde 3'üncü kez devreyi lider bitirdik. İkinci yarıda ise avantajlı bir fikstüre girmişken koronavirüs belası musallat oldu. Antalyaspor maçına çıkarken, oyuncularımız bu salgından fazlasıyla etkilendi. Belki de tarihimizin en kötü maçını oynadık. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Bu süreç boyunca tüm taraftarlardan evde kalmalarını istiyorum" dedi. Takımın gözde isimlerinden Emre Kılınç ve Mert Hakan'la ilgili de konuşan Otyakmaz, "Emre ve Mert'e, 'Sözleşmeniz boyunca takım için elinizden geleni yapın. Kalmak isterseniz teklifimiz hazır. Biz devam etmek isteriz' dedik. Henüz cevap gelmedi. Kafalarını karıştıranlar var" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki sezon da Rıza Çalımbay ile devam edeceklerini belirten Otyakmaz, "Salgından sonra bütçelerde olacak daralma, mali yapımız nedeniyle bizi teğet geçecek" diyerek sözlerini noktaladı.

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