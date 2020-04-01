01 Nisan 2020, Çarşamba

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Sivassporlu futbolcular evinde çalışıyor

Sivassporlu futbolcular evinde çalışıyor
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'e ara verilmesinin ardından 'da futbolcular, evlerinde veya antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS (AA) - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'e ara verilmesinin ardından 'da futbolcular, evlerinde veya antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lige verilen arada kırmızı-beyazlı futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürmeye devam ederken teknik direktör 'ın hazırladığı özel program doğrultusunda evlerinde hareket ediyor.

Sivasspor, sporcularının evde ve antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Açıklamada, virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlıların, sonrasında ise vereceği karara göre hareket edileceği ifade edildi.

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