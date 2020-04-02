02 Nisan 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Otyakmaz: Bir olup yenebiliriz

Otyakmaz: Bir olup yenebiliriz
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan kampanyaya destek vereceğini açıklayan Başkanı , ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan kampanyaya destek vereceğini açıklayan Başkanı , ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunacak. Otyakmaz, "Bir olup bu zorlu süreci de atlatabiliriz. Yeter ki herkes üzerine düşeni yapsın. Futboldan önce sağlığımızı düşünelim" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivassporlu futbolcular evinde çalışıyor Sivassporlu futbolcular evinde çalışıyor
Spor camiasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek Spor camiasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek
Mert Hakan tek çalışıyor Mert Hakan tek çalışıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör