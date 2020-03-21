21 Mart 2020, Cumartesi

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Sivasspor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Sivasspor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüs tespit edilen için hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Dualarımız ve desteğimiz sizlerle. Bu günleri hep birlikte aşacağız."

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